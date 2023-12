Ospedali, il 60% dei medici in sciopero. Garantiti solo gli interventi urgenti

L’adesione è stata alta: oltre il 60% in Lombardia secondo i sindacati, con punte più alte in alcune strutture, e un dato nazionale che arriva all’85%. La conseguenza – tenuto conto della normativa sulla precettazione che garantisce comunque una presenza di personale per far fronte alle urgenze – è che martedì 5 dicembre negli ospedali sono «saltate» parecchie attività. È stata infatti la giornata dello sciopero di medici, infermieri e altri professionisti sanitari, in protesta contro la manovra e la carenza delle risorse, e «per difendere il Servizio sanitario nazionale».

Per Stefano Magnone, segretario regionale dell’Anaao-Assomed Lombardia, sindacato dei medici ospedalieri, «questo sciopero è un bel segnale, con una forte adesione. Non è uno sciopero di categoria, ma per difendere un Servizio sanitario in profonda crisi. Se non avremo risposte, continueremo a far sentire la nostra voce». «Siamo giunti a una situazione non più tollerabile», il commento di Monica Trombetta, segretaria regionale di Nursing Up, sindacato degli infermieri.