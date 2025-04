Papa Francesco, in Prefettura a Bergamo un registro di condoglianze. Minuto di silenzio nelle scuole - Video

Il governo ha deciso di istituire cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Durante questo periodo le bandiere nazionale ed europea su tutti gli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e tutte le manifestazioni pubbliche «si dovranno svolgere in modo sobrio e consono alla circostanza».

Il minuto di silenzio nelle scuole

Per il giorno 26 aprile, data prevista per i funerali del Sommo Pontefice, è stato raccomandato il differimento degli eventi sportivi e di intrattenimento ed è stato disposto, alle 10, un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado , ove aperte. Nel caso in cui risultassero chiuse, il minuto di raccoglimento dovrà essere osservato nel primo giorno di apertura dopo le esequie. Alcune classi degli istituti di Bergamo hanno optato per osservare il minuto di silenzio nella mattinata di mercoledì con la ripresa delle lezioni dopo la pausa pasquale.

Il registro di condoglianze

«Dalla giornata odierna (mercoledì 23) e fino a sabato 26 aprile - comunica la Prefettura di Bergamo-, all’ingresso di questa Prefettura in via Tasso 8, per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio è disponibile un registro di condoglianze dalle 9 alle 19». Il registro sarà accessibile all’ingresso del Palazzo del Governo, in via Torquato Tasso 8, nell’atrio del Palazzo, piano terreno.