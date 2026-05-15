Papa Gio Run, già 1.650 iscritti: il 23 maggio si corre per la Paolo Belli
L’INIZIATIVA. La camminata-corsa non competitiva organizzata dai Podisti Insonni partirà dal Papa Giovanni. Tre percorsi da 5, 10 e 14 chilometri: tutto il ricavato sosterrà l’assistenza ai malati e la ricerca ematologica.Lettura meno di un minuto.
Sono già 1.650 gli iscritti alla prossima Papa Gio Run, la camminata-corsa non competitiva che si terrà il prossimo sabato 23 maggio. Come in passato, l’evento, con partenza dal parcheggio Nord Est dell’ospedale Papa Giovanni, è stato organizzato dai Podisti Insonni (il loro motto è «a noi piace farlo presto» perché si allenano fin dalle prime luci dell’alba) favore dell’associazione Paolo Belli, cui verrà devoluto tutto il ricavato.
L’anno scorso, con circa tremila partecipanti, furono raccolti 40 mila euro, che la Paolo Belli, intitolata al giovane che morì di leucemia nel ’91 e specializzata nell’assistenza dei malati ematologici e non solo, utilizza per i suoi scopi: assistere, accogliere e accompagnare i pazienti e le loro famiglie ospitate nei 33 appartamenti delle sue due Case del Sole in città, il trasporto da e per l’ospedale per le cure in day hospital, l’attività di supporto in tutto il territorio bergamasco e il sostegno alla ricerca e soprattutto al Laboratorio di terapia cellulare del Papa Giovanni.
Le iscrizioni ai tre percorsi di 5, 10 e 14 km (1 euro per i bambini, 10 o 12 per gli adulti) si possono fare online su papagiorun.it oppure in presenza presso le due Case del Sole (in via Bergonzi 7 o in via dello Statuto 11) e presso uno degli sponsor, l’Ortopedia Gavardini Rapetti (in via Camozzi).
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