Papa Gio Run, già 1.650 iscritti: il 23 maggio si corre per la Paolo Belli

Sono già 1.650 gli iscritti alla prossima Papa Gio Run , la camminata-corsa non competitiva che si terrà il prossimo sabato 23 maggio . Come in passato, l’evento, con partenza dal parcheggio Nord Est dell’ospedale Papa Giovanni, è stato organizzato dai Podisti Insonni (il loro motto è «a noi piace farlo presto» perché si allenano fin dalle prime luci dell’alba) favore dell’associazione Paolo Belli , cui verrà devoluto tutto il ricavato.

L’anno scorso, con circa tremila partecipanti, furono raccolti 40 mila euro, che la Paolo Belli, intitolata al giovane che morì di leucemia nel ’91 e specializzata nell’assistenza dei malati ematologici e non solo, utilizza per i suoi scopi: assistere, accogliere e accompagnare i pazienti e le loro famiglie ospitate nei 33 appartamenti delle sue due Case del Sole in città, il trasporto da e per l’ospedale per le cure in day hospital, l’attività di supporto in tutto il territorio bergamasco e il sostegno alla ricerca e soprattutto al Laboratorio di terapia cellulare del Papa Giovanni.