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Cronaca / Bergamo Città Sabato 16 Maggio 2026

Parco dei Colli, torna la fiera. Visite, stand
e concorsi

L’APPUNTAMENTO. Il 31 maggio laboratori, visite guidate, musica dal vivo, conferenze e sapori del territorio. E lo storico Concorso della Razza Bruna Alpina.

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Parco dei Colli, torna la fiera. Visite, stand e concorsi
Una precedente edizione

Domenica 31 maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, alla 22ª edizione. Una giornata pensata per coinvolgere adulti e bambini alla scoperta della cultura rurale, dei produttori, degli agricoltori e degli allevatori locali, attraverso esperienze, attività e momenti di incontro dedicati a tutte le età. Organizzata dal Parco dei Colli di Bergamo, la manifestazione propone un ricco cartellone di iniziative che, dalle 9,30 alle 18, animeranno la valletta di Valmarina e il suo suggestivo ex monastero benedettino (via Valmarina 25, Bergamo).

L’evento coinvolge numerosi enti e realtà del territorio, con il patrocinio di Provincia, Comuni di Almè, Bergamo, Berbenno, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa d’Almè. «La Fiera del Parco dei Colli è un appuntamento che mette in relazione territorio, agricoltura e comunità, valorizzando il patrimonio ambientale e rurale – afferma Oscar Locatelli, presidente del Parco – un evento che continua a coinvolgere famiglie, cittadini e visitatori attraverso esperienze condivise, attività all’aria aperta e occasioni di incontro dedicate alla scoperta delle tradizioni agricole e delle realtà del territorio». La manifestazione prenderà il via alle 9,30 con i saluti delle autorità. Alla stessa ora partirà anche la visita guidata al Roccolo della Tavernella, itinerario della durata di circa due ore e mezza dedicato alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del patrimonio naturalistico del parco (iscrizione necessaria a questo link).

Il programma

Alle 10 il Concorso della Razza Bruna Alpina, storico appuntamento della Fiera dedicato agli allevatori e agli animali del territorio. Sempre alle 10 prenderà il via anche la visita guidata all’ex monastero di Valmarina, della durata di circa un’ora e mezza. Alle 12 la dimostrazione di mungitura aperta al pubblico, mentre alle 15,30 si terrà la premiazione del Concorso della Razza Bruna Alpina.Alle 11, alle 14 e alle 15,30, brevi escursioni guidate didattiche rivolte ai bambini dai 6 ai 12 anni, curate dalla cooperativa Alchimia.
Durante tutta la manifestazione sarà possibile far vivere ai più piccoli l’esperienza del primo approccio al cavallo, e visitare il mercato agricolo con produttori e realtà locali. Non mancheranno stand e area ristoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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