Parco dei Colli, torna la fiera. Visite, stand e concorsi

Domenica 31 maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, alla 22ª edizione. Una giornata pensata per coinvolgere adulti e bambini alla scoperta della cultura rurale, dei produttori, degli agricoltori e degli allevatori locali, attraverso esperienze, attività e momenti di incontro dedicati a tutte le età. Organizzata dal Parco dei Colli di Bergamo, la manifestazione propone un ricco cartellone di iniziative che, dalle 9,30 alle 18, animeranno la valletta di Valmarina e il suo suggestivo ex monastero benedettino (via Valmarina 25, Bergamo).

L’evento coinvolge numerosi enti e realtà del territorio, con il patrocinio di Provincia, Comuni di Almè, Bergamo, Berbenno, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa d’Almè. «La Fiera del Parco dei Colli è un appuntamento che mette in relazione territorio, agricoltura e comunità, valorizzando il patrimonio ambientale e rurale – afferma Oscar Locatelli, presidente del Parco – un evento che continua a coinvolgere famiglie, cittadini e visitatori attraverso esperienze condivise, attività all’aria aperta e occasioni di incontro dedicate alla scoperta delle tradizioni agricole e delle realtà del territorio». La manifestazione prenderà il via alle 9,30 con i saluti delle autorità. Alla stessa ora partirà anche la visita guidata al Roccolo della Tavernella, itinerario della durata di circa due ore e mezza dedicato alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del patrimonio naturalistico del parco (iscrizione necessaria a questo link).

Il programma