Parking Fara, a fine febbraio apre la passerella pedonale sopra la collina

Fine febbraio, questa la data segnata dal Comune di Bergamo per l’apertura della passerella pedonale sopra la collina del parking Fara. Nonostante il silo sia stato inaugurato lo scorso aprile, il camminamento è sempre rimasto chiuso, perché mancava il collaudo. Non solo, in questi mesi, la Bergamo Parcheggi ha passato la gestione dell’area verde a Palafrizzoni, un aspetto, quello della manutenzione, che non era ancora stato del tutto chiarito. Tanto che, ad un certo punto, sembrava che a prendersi in carico la passerella (e l’area verde a copertura del parcheggio) potesse essere la Best in Parking (società che gestisce il silo, che detiene Parcheggi Italia che a sua volta controlla Bergamo Parcheggi in quota di maggioranza).

L’alternativa all’ascensore

La passerella è alternativa all’ascensore del parcheggio «Città Alta», servizio che può essere utilizzato solo dai clienti del silo o dai residenti del centro storico (previo acquisto di una tessera). Superando un dislivello di 31 metri, il percorso a gradini permette di salire e scendere dal colle di Sant’Eufemia entrando nel centro storico, in piazza Mercato del Fieno, utilizzando il tunnel (ex rifugio antiaereo, sempre pedonale) usato anche da chi parcheggia nel silo. Una possibilità finora preclusa, dato che entrambi i cancelli (a monte e a valle) sono sempre stati chiusi. Oltre al collaudo, operazioni che sono terminate, mancano gli ultimi dettagli, spiega l’assessore al Verde del Comune di Bergamo Oriana Ruzzini: «Manca una parte della recinzione interna ma il giardino è molto piacevole, sono state scelte molte essenze diverse a comporre un progetto di qualità. Già ora ci sono fioriture invernali molto interessanti, in primavera potremo iniziare ad apprezzare questa nuova area verde, con gli arbusti, gli alberi e le erbacee perenni che cresceranno nel tempo».