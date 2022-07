Passerella di Campagnola: «Ascensore ko, ho portato due anziane a spalla»

«Verso le 11,30 - racconta Loredana Belloni - stavo accompagnando a piedi per delle commissioni mia madre che ha 84 anni ed è disabile con la sedia a rotelle e un’altra signora di 87 anni: l’ascensore sul lato di Campagnola era funzionante ma sporchissimo (come sempre, infatti ho fatto più di una segnalazione a riguardo), poi, una volta che abbiamo attraversato la passerella, ci siamo trovate di fronte il cartello «fuori servizio» sulla porta dell’altro ascensore , ma non era segnalato prima. A quel punto, non c’era nessuno a cui chiedere una mano e me la sono dovuta cavare da sola».