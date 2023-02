Passerelle ciclopedonali, in arrivo le chiusure notturne della circonvallazione

Scavalcheranno la circonvallazione che lambisce Bergamo in concomitanza del rondò delle Valli e del Parco Ovest 1. A breve verranno infatti posate due passerelle ciclopedonali. E per farlo sarà necessaria la chiusura notturna (tra il 13 e il 17 febbraio) della circonvallazione cittadina. La prima struttura, presso la trafficata rotatoria, permetterà di collegare via Serassi all’area di via Gleno (dove c’è la sede di Atb) e da qui a via dei Bersaglieri, in direzione Gorle. Mentre la seconda unirà il quartiere di Colognola con quello di San Tomaso e, attraverso il futuro grande parco di oltre 200mila metri quadrati e il previsto sottopasso della ferrovia, pure il Villaggio degli Sposi.