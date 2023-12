Pasti a domicilio e pacchi alimentari, rinnovate le convenzioni per l’aiuto ai bisognosi

Il Comune di Bergamo ha rinnovato in questi giorni le convenzioni con due associazioni che offrono servizi importanti per i cittadini. «Si rinnovano due convenzioni ma soprattutto due collaborazioni di grande valore per la nostra città. Pur differenti nella mission, le associazioni sono accomunate dalla capacità di offrire una risposta concreta ad un bisogno reale e, allo stesso tempo, una relazione di vicinanza, prossimità, ascolto altrettanto importante. Quella promossa in questi anni è un’idea di Servizi sociali ampia che necessariamente include una rete di soggetti che concorrono, ciascuno per il proprio ruolo, ai diversi obiettivi di contrasto alle solitudini e di accompagnamento dei cittadini verso l’autonomia, più a lungo possibile, dichiara Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali.

Pasti a domicilio

In particolare, si tratta di Aiuto per l’autonomia Odv che con il progetto Ol Disnà garantisce la consegna di un pasto presso il domicilio di persone anziane o di persone in condizione di fragilità segnalate dai Servizi sociali del Comune.

La consegna si svolge attraverso l’impegno di 120 volontari e 7 ausiliari retribuiti (segnalati dalle assistenti sociali dei servizi comunali o dalle Caritas) che consentono di garantire la continuità nel servizio per tutti i 365 giorni all’anno. Dall’inizio del 2023 ad oggi sono stati consegnati mediamente 350 pasti ogni giorno, oltre 100.000 complessivi e percorsi più di 65.000 km.

«La nostra associazione consegna pasti a domicilio a persone anziane o fragili segnalate dai Servizi sociali del comune di Bergamo. Cerchiamo di favorire l’autonomia delle persone al proprio domicilio garantendo il diritto al cibo. In questo modo si attua anche un presidio di attenzione sociale. Grazie a 9 gruppi di consegna, gestiti da volontari che prestano gratuitamente il loro tempo, garantiamo la consegna nei diversi quartieri di Bergamo (Città Alta e colli esclusi), partendo da due sedi messe a disposizione dall’amministrazione comunale, il Centro Sociale di Valtesse e il Centro Civico di Loreto» dice Ivan Cortinovis, presidente dell’Associazione Aiuto per l’Autonomia.

Pacchi alimentari

L’attività più impegnativa svolta dai 240 volontari del Banco di Solidarietà di Bergamo riguarda invece la consegna dei pacchi alimentari, attualmente in circa 600 famiglie della provincia di Bergamo. Di queste circa la metà risiedono nel Comune di Bergamo. Le famiglie in difficoltà vengono segnalate dai servizi sociali dei diversi comuni con i quali l’Associazione collabora da anni.