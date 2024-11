Pasticceria Cavour in Città Alta e Cortinovis di Ranica tra le migliori del Gambero Rosso

Dai maritozzi dei maestri della tradizione ai croissant dolci-salati di forma cubica se non addirittura piramidale dei giovani pastry-chef emergenti. Sono le nuove tendenze del dolce in Italia colte e raccontate dal «Pasticceri e pasticcerie 2025», la quattordicesima edizione della guida di Gambero Rosso presentata a Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, in collaborazione con Club Kavè, che vede salire a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte. Due le bergamasche tra le migliori d’Italia: Caffè Cavour 1880 in Città Alta a Bergamo e la pasticceria Cortinovis a Ranica.