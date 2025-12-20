Patronato San Vincenzo, riapre la Casa centrale: «Una storia che continua» - Foto

Nel 2027 il centenario

Un passaggio importante nella storia di un’opera che nel 2027 celebrerà i cento anni dalla fondazione, nata dall’intuizione di don Bepo Vavassori. I lavori hanno riguardato non solo gli spazi abitativi, ma anche la realizzazione di una nuova cucina centralizzata, destinata a diventare il cuore della preparazione dei pasti per tutte le sedi del Patronato. Una struttura che permetterà di superare ampiamente gli attuali 700 pasti giornalieri offerti gratuitamente, arrivando fino a mille . Proprio oggi è stata lanciata una raccolta fondi, aperta per i prossimi sei mesi, per completare l’arredo della cucina.

«Questa è una storia che continua e che supera le previsioni e le immaginazioni; non è magia, ma il frutto di una grazia accolta, di una fede che diventa fiducia e speranza concreta» ha ricordato il Vescovo di Bergamo

Nel suo intervento il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha sintetizzato il senso profondo di quanto inaugurato parlando di «miracolo»: «Questa è una storia che continua e che supera le previsioni e le immaginazioni; non è magia, ma il frutto di una grazia accolta, di una fede che diventa fiducia e speranza concreta». E ha aggiunto: «Non bastano le risorse economiche perché avvenga un miracolo: servono relazioni, dignità, lo sguardo che riconosce l’altro e genera gioia, un pane che nutre tutta l’umanità».