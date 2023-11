Pedrengo, la mamma non risponde al gip. «Pericolo di reiterazione del reato», resta piantonata in ospedale

Una visita lampo quella del giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino accompagnata dal pm Maria Esposito titolare del caso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove Monia Bortolotti è ricoverata e guardata a vista da lunedì 6 settembre dopo che in carcere ha minacciato gesti autolesionistici. La 27enne, assistita dall’avvocato Luca Bosisio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere e quindi il gip ha lasciato l’ospedale pochi minuti dopo il suo arrivo. Il giudice ha respinto le richieste della difesa della donna, che aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare e gli arresti domiciliari. Per il gip sussiste il pericolo di reiterazione del reato.