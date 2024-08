Per i cigni e i pesci morti alla Trucca il colpevole è il botulino (causa caldo)

È il botulino la causa della morte dei due cigni e degli esemplari di germani (15 in totale) e pesci trovati morti nel laghetto del Parco della Trucca nelle scorse settimane. Sono, infatti, arrivati gli esiti degli esami condotti sui cadaveri degli animali dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna e dalla Polizia provinciale. «Il botulino è un comune batterio della putrefazione diffuso in natura. Ma per svilupparsi richiede temperature elevate (superiori ai 25 °C), tessuti in decomposizione, in un ambiente privo di ossigeno e in cui c’è poco ricambio d’acqua», spiega l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini che si è occupata della questione insieme al comandante della Polizia provinciale, Matteo Copia.

Il caldo, quindi, nel caso degli animali morti alla Trucca è stata una delle cause scatenanti. «I focolai di botulino insorgono con più facilità con temperature elevate», puntualizza l’assessore. Ma anche il ristagno di acqua. Per scongiurare altri episodi - evitati già in parte grazie alle piogge degli ultimi giorni - già da giovedì sera i tecnici del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca si sono adoperati per introdurre nel lago un’immissione di acqua.