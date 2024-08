Cigni e anatre morte alla Trucca, dalle analisi la causa non è l’aviaria

L’assessora: «Non essendo l’acqua né tossica né infestata rassicuro che non c’è rischio né per l’uomo né per altri animali che possono andare ad abbeverarsi»

Ipotesi infezioni batteriche

«Alla luce anche di quest’ultimo riscontro e dell’analisi delle acque che sono risultate pulite, l’ipotesi più probabile è quella di essere di fronte a infezioni batteriche che possono essere state trasmesse da animale ad animale. Ipotizzo che ci troviamo davanti a batteri o microrganismi che si trasmettono tra simili», dice l’assessore. La siccità di questi giorni ha peggiorato il quadro. «In acqua stagnante, in cui c’è poco ossigeno anche a causa delle alte temperature di questo periodo, possono facilmente svilupparsi dei batteri che, però, non possono necessariamente interessare l’acqua, ma un animale che, a sua volta, lo trasmette agli altri. Non essendo l’acqua né tossica né infestata rassicuro che non c’è rischio né per l’uomo né per altri animali che possono andare ad abbeverarsi».