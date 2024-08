Alla Trucca morti i germani nel laghetto. Ruzzini e Copia: «Urgenti le analisi all’acqua» - Video

A Ferragosto sono stati trovati morti sei germani al Parco della Trucca . All’indomani se ne sono aggiunti altri alla triste conta (il numero definitivo non è stato ancora reso noto). La segnalazione arriva da un residente della zona ed è stata confermata dall’assessore al Verde del Comune di Bergamo, Oriana Ruzzini.

Il ritrovamento avviene a soli pochi giorni di distanza dalla morte dei due cigni del Parco attiguo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ora la questione è cercare di capire se le morti ravvicinate siano riconducibili alla stessa causa. Se si tratta di una malattia, un atto vandalico o un avvelenamento. Le indagini condotte dalla Polizia provinciale (la competenza sulla fauna selvatica, tra cui cigni e germani, è in capo alla Provincia e alla Regione Lombardia) in collaborazione con l’assessorato all’ambiente stanno procedendo per trovare una risposta.

(Foto di Yuri Colleoni) (Foto di Yuri Colleoni)

Insieme, le due istituzioni (Provincia e Comune), hanno ingaggiato Arpa e Ats Bergamo così da procedere con un’analisi tossicologica delle acque dei «laghetti» presenti alla Trucca, sollecitando anche l’autopsia dei cigni (mandati all’istituto di riferimento lunedì scorso per le analisi) e dei germani appena trovati.

«È urgente procedere con le indagini»

«Il timore è che la morte di questi animali e, con ogni probabilità anche dei cigni, sia legata ad una qualche sostanza presente nell’acqua», dice Ruzzini che sta lavorando attivamente nel caso con il comandante della Polizia Provinciale, Matteo Copia. «Ora è urgente procedere con le indagini relative all’ acqua per scongiurare la presenza di sostante tossiche. Abbiamo preso in carico la situazione e stiamo sollecitando Arpa per le analisi», precisa l’assessore.

Intanto la polizia provinciale sta portando avanti gli esami sui corpi degli animali «per scongiurare patologie negli animali, come aviaria, e per verificare se ci sia stato un avvelenamento», aggiunge Ruzzini. Gli animali morti ora si trovano presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’ Emilia Romagna (in via Rovelli, a Bergamo) in attesa delle autopsie da parte dei tecnici. «In seguito all’autopsia sapremo di più in merito alle cause del decesso - aveva già sottolineato Copia in seguito al ritrovamento dei corpi dei cigni - Faccio fatica ad ipotizzare un avvelenament o e spero di aver ragione. Tendenzialmente, in questi casi, se si tratta di azioni dolose c’è una certa evidenza dell’atto cosa che, in questo caso, non è c’è stata. Più probabile una malattia. Ma aspettiamo i risultati delle analisi».