Morti i due cigni della Trucca. Ruzzini: aperte tutte le ipotesi

Gli animali sono stati poi portati al centro veterinario di riferimento della polizia provinciale per l’autopsia, al fine di scoprire la causa del decesso. Si aspettano ancora i risultati. «Siamo interdetti – commenta l’assessore –. Uno dei due cigni era stato introdotto da non molto, poco dopo il nostro insediamento, in sostituzione di un esemplare mancato nell’autunno scorso». Ora restano dunque da capire le cause dell’accaduto. «A differenza degli esemplari presenti nel parco Locatelli in centro città, che spesso litigano e non si accettano, per cui è stata messa anche una retina divisoria, questi due non avevano mai dato segno di lotta che potesse portare a scontri pericolosi – aggiunge Ruzzini –. Si rispettavano molto bene». Qualche cittadino ha assistito al trasporto dei due animali deceduti. «Voglio ribadire che ci sarà tutta l’attenzione del caso per capire quale sia la causa del decesso. Se una malattia, un atto vandalico, un avvelenamento o qualsiasi altra cosa», assicura l’assessore.