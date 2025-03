Per il killer di Sharon Verzeni perizia anche per maltrattamenti sulla madre e la sorella

Come era già successo nel processo per l’omicidio di Sharon, Sangare sarà sottoposto anche in questo procedimento alle perizie sulla sua capacità di stare in giudizio e sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. L’udienza è stata rinviata al 9 aprile per la nomina del perito. Sangare, assistito dall’avvocato Giacomo Maj, era presente in aula e non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo l’accusa, in un’occasione aveva minacciato la sorella con un coltello.