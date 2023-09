Piazza Vecchia, ultimi ritocchi alla piramide verde: giovedì al via i Maestri del Paesaggio - Foto

Giovedì 7 settembre prende il via «Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio», che proseguirà fino al 24. Ultimi ritocchi, mercoledì 6 settembre, alla piramide verde in piazza Vecchia, allestimento «manifesto» dell’edizione 2023 della manifestazione di Arketipos (con il Comune di Bergamo). Tra martedì e mercoledì sono state posizionate oltre 10 mila piantine, fornite da Ersaf. Tantissime le varietà di alberi e arbusti presenti sulla struttura, larga 15 metri e alta 4,5: dal ciliegio al frassino, passando per l’olmo campestre, l’ontano nero, il corniolo e il biancospino, solo per citarne alcune.

«La Green Square è il simbolo del messaggio che vogliamo trasmettere - ha spiegato Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos –: l’urgenza di crescere e agire insieme nell’immaginare nuove modalità sostenibili dell’abitare. Ma non solo. Quest’anno con l’installazione a firma dell’architetto Martin Rein-Cano cambia il punto di vista. La struttura si trasforma in un elemento di valorizzazione della fontana - apparentemente coperta - e dell’intera piazza Vecchia: permette di salire verso l’alto, di guardare ogni elemento con occhi diversi e scoprire nuove prospettive. La fontana, infatti, viene soltanto celata a livello dell’ordinaria vista quotidiana, mentre si aprono, solo per la durata del Festival, nuove viste in altezza della piazza, compresa un’irripetibile visione dall’alto della fontana grazie all’affaccio dal parapetto sommitale della piramide, che diventa così il punto di partenza per una riflessione sulla nostra città e sul come la viviamo. Speriamo davvero che tutti possano accogliere questo invito a partecipare attivamente al dialogo sul tema del paesaggio».