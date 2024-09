«Pigiama Run»: iscriversi porterà aiuto ai bimbi malati

È un’iniziativa di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), sostenuta a Bergamo anche dalle associazioni del progetto «Insieme si può, insieme funziona». A Bergamo i fondi raccolti con le iscrizioni e le donazioni di aziende ed enti saranno devoluti a Casa Amoris Laetitia, della Fondazione Angelo Custode, che accoglie bambini malati di cancro e altre gravi patologie . Si partirà alle 19 (presentarsi in anticipo), in contemporanea con più di 40 altre città italiane. Partenza e arrivo sono fissati al Parco Suardi, con un percorso di 4,5 chilometri accessibile a tutti, compresi i bambini - anche in passeggino – e le persone in carrozzina.

Al Parco Suardi, già dalle 17, sarà allestito un village che resterà aperto fino alle 21 con accoglienza, animazione, musica e ristoro. Per i primi 800 iscritti (la donazione richiesta è di 15 euro, 5 euro per i bambini fino a 7 anni) è previsto un ricco pacco gara. Per iscriversi: visitare il sito www.pigiamarun.it/bergamo e seguire le istruzioni. Lo spirito dell’iniziativa è: insieme, in pigiama, per essere vicini a quei bimbi che in pigiama devono stare tutto il giorno.