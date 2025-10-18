Pigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale

L’appuntamento, promosso dalla Lilt Bergamo , propone un itinerario ad anello da 4,5 chilometri attraverso le vie della città , passando da via Baioni e dalle Mura . Si corre rigorosamente in pigiama, o al massimo in tuta, come segno di solidarietà verso i bambini ricoverati in ospedale: per questo i proventi della manifestazione saranno devoluti a Casa Amoris Laetitia della Fondazione Angelo Custode , in particolare per sostenere l’acquisto di un veicolo con pedana per carrozzine, da utilizzare nell’ambito delle cure domiciliari.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono ancora aperte online attraverso il sito www.pigiamarun.it/bergamo (con donazione minima di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini al di sotto dei 7 anni). Già dalle 15 apre il «village» all’interno del parco Suardi , con musica dal vivo e intrattenimento anche dopo la Pigiama Run.