Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 18 Ottobre 2025

Pigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale

L’APPUNTAMENTO. La corsa-camminata benefica in programma sabato 18 ottobre con partenza alle 17 dal parco Suardi: obiettivo, 2mila partecipanti.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
La partenza della passata edizione della Pigiama Run
La partenza della passata edizione della Pigiama Run

L’appuntamento, promosso dalla Lilt Bergamo, propone un itinerario ad anello da 4,5 chilometri attraverso le vie della città, passando da via Baioni e dalle Mura. Si corre rigorosamente in pigiama, o al massimo in tuta, come segno di solidarietà verso i bambini ricoverati in ospedale: per questo i proventi della manifestazione saranno devoluti a Casa Amoris Laetitia della Fondazione Angelo Custode, in particolare per sostenere l’acquisto di un veicolo con pedana per carrozzine, da utilizzare nell’ambito delle cure domiciliari.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono ancora aperte online attraverso il sito www.pigiamarun.it/bergamo (con donazione minima di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini al di sotto dei 7 anni). Già dalle 15 apre il «village» all’interno del parco Suardi , con musica dal vivo e intrattenimento anche dopo la Pigiama Run.

Previste alcune iniziative a corredo dell’evento, come il riconoscimento ai quattro pigiami più originali (premio sostenuto da Fazzini, azienda di tessuti per la casa) e l’estrazione di sei buoni da 200 euro da utilizzare nei negozi di Oriocenter; saranno presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Salute
assistenza sanitaria
Tempo libero
Turismo
Lilt Bergamo
Fondazione Angelo Custode
Casa Amoris Laetitia
OrioCenter