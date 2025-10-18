Cronaca / Bergamo Città
Sabato 18 Ottobre 2025
Pigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale
L’APPUNTAMENTO. La corsa-camminata benefica in programma sabato 18 ottobre con partenza alle 17 dal parco Suardi: obiettivo, 2mila partecipanti.
L’appuntamento, promosso dalla Lilt Bergamo, propone un itinerario ad anello da 4,5 chilometri attraverso le vie della città, passando da via Baioni e dalle Mura. Si corre rigorosamente in pigiama, o al massimo in tuta, come segno di solidarietà verso i bambini ricoverati in ospedale: per questo i proventi della manifestazione saranno devoluti a Casa Amoris Laetitia della Fondazione Angelo Custode, in particolare per sostenere l’acquisto di un veicolo con pedana per carrozzine, da utilizzare nell’ambito delle cure domiciliari.
Le iscrizioni
Le iscrizioni sono ancora aperte online attraverso il sito www.pigiamarun.it/bergamo (con donazione minima di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini al di sotto dei 7 anni). Già dalle 15 apre il «village» all’interno del parco Suardi , con musica dal vivo e intrattenimento anche dopo la Pigiama Run.
Previste alcune iniziative a corredo dell’evento, come il riconoscimento ai quattro pigiami più originali (premio sostenuto da Fazzini, azienda di tessuti per la casa) e l’estrazione di sei buoni da 200 euro da utilizzare nei negozi di Oriocenter; saranno presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.
