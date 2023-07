Piscine Italcementi, un team di educatori per fermare giovani vandali e «portoghesi»

Arrivare prima che i ragazzi compiano atti vandalici, disturbino e facciano sciocchezze, come salire in dieci su un trampolino. O, ancora, entrino senza pagare o compiano dei furti. Con l’apertura della stagione estiva alle piscine Italcementi il Comune di Bergamo mette in campo un progetto di prevenzione, per evitare che, come accaduto lo scorso anno, si verifichino episodi spiacevoli.Lo scorso anno protagonisti di questi gesti furono ragazzi italiani e stranieri di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Un target che l’amministrazione comunale ben conosce, una fascia di cittadini che capita crei disturbo non solo alle piscine comunali.

L’esperienza di «Giovani onde»

Da qui l’idea di estendere all’impianto sportivo di via Statuto il progetto «Giovani onde», attivo in alcuni luoghi sensibili della città, come la stazione e i Propilei. Gli educatori andranno in piscina cercando di intercettare i ragazzi con la modalità dell’«educativa di strada». Terminato il periodo di monitoraggio si deciderà come intervenire e se prolungare la sperimentazione. Spiega l’assessore alle Politiche giovanili Loredana Poli: «Bergamo infrastrutture (società partecipata che gestisce l’impianto, ndr) ci ha presentato le difficoltà dello scorso anno, quando c’erano stati gruppi di giovani e giovanissimi in situazioni al limite tra il bullismo e la commissione di reato. Abbiamo pensato di proporre un progetto pensato per le piscine, partendo dall’esperienza “Giovani onde”».

Una settimana di sperimentazione