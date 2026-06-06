Pit’sa vola alle Nazioni Unite: da Bergamo a New York per raccontare l’inclusione

Pit’sa, la pizzeria inclusiva nata a Bergamo in via Pitentino , sarà protagonista nei prossimi giorni alle Nazioni Unite . Fondata da Giovanni Nicolussi e Valentina Giacomin , la realtà orobica è stata invitata a New York dal ministro per le Disabilità , Alessandra Locatelli, per presentare il proprio modello di impresa sociale nell’ambito della conferenza mondiale sui diritti delle persone con disabilità. Pit’sa, che oggi impiega 14 ragazzi, racconterà all’Onu la propria esperienza e come tecnologia, organizzazione e innovazione possano favorire l’inclusione lavorativa di persone con sindrome di Down e disabilità cognitive.

A finanziare l’avventura newyorkese dei ragazzi di Pit’sa anche Startup Geeks, incubatore italiano per startup e progetti imprenditoriali innovativi, con cui Giovanni Nicolussi aveva iniziato il proprio percorso partecipando al programma Startup Builder. «La storia di Pit’sa dimostra che l’inclusione può diventare impresa concreta, sostenibile e scalabile - dice Alessio Boceda, Founder di Startup Geeks -. Siamo fieri di aver supportato Giovanni nel suo percorso e di contribuire oggi a portare questa esperienza fino a New York». Il viaggio è stato reso possibile anche grazie al sostegno di un gruppo di imprese e realtà italiane (anche bergamasche) e internazionali.