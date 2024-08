Polizia locale e servizi per l’infanzia, nuove assunzioni a Palafrizzoni

Il Piano triennale di fabbisogno del personale è stato oggetto nell’ultima Giunta di Palazzo Frizzoni di un aggiornamento in considerazione delle necessità di potenziamento dell’organico comunale soprattutto in alcuni ambiti specifici. La programmazione del 2024 aveva già previsto a marzo scorso 63 nuove assunzioni; di queste, ad oggi, ne sono state effettuate 33. Con l’integrazione deliberata qualche giorno fa, se ne sono aggiunte ulteriori 33 che quindi permetteranno al Comune di accrescere complessivamente l’organico di 96 unità tra il 2024 e 2025.

Aggiornamento del piano risponde ad alcuni principali obiettivi: potenziamento del corpo di Polizia locale - 16 unità complessive nell’anno, di cui due già assunte, e 14 in programma (Concorso pubblico aperto); potenziamento dei Servizi educativi per l’Infanzia, anche in vista dell’ampliamento dell’offerta all’utenza - 10 unità complessive nell’anno, di cui 6 già assunte e 4 in assunzione per il mese di settembre; potenziamento del Servizio di Assistenza sociale, con contestuale riduzione dei costi per gli appalti esterni - 6 unità nell’anno 2024 (già assunte) e 4 unità per l’inizio dell’anno 2025; rinforzo dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici dell’Ente.

Per garantire l’attuazione delle nuove assunzioni, e contribuire ad assorbire una parte dei costi del rinnovo del contratto collettivo, è stata incrementata la spesa di personale di 500 mila euro nell’anno 2024 e 1 milione e 200 mila euro a regime dall’anno 2025. «Con la delibera approvata qualche giorno fa in Giunta creiamo le condizioni per migliorare la qualità dei servizi offerti in alcune aree specifiche e strategiche dell’Amministrazione - spiega la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali –. Sappiamo molto bene quanto sia importante che il corpo della Polizia locale sia potenziato in vista degli obiettivi che ci siamo posti in termini di presidio più capillare del territorio. Altrettanto nei Servizi educativi per l’infanzia, il cui incremento della capacità di offerta derivante dall’ampliamento dei nuovi nidi realizzati con i fondi Pnrr, necessita di personale in grado di gestirne il servizio. Infine l’Assistenza sociale, ambito così strategico per la complessità e la numerosità dei bisogni espressi dai cittadini, siamo certi potrà raggiungere, attraverso queste nuove assunzioni, maggiore stabilità ed efficienza».