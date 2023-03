Pontesecco, il 17 aprile si affida il cantiere: due rotatorie elimineranno semafori e birilli

È da sempre considerato uno dei nodi viabilistici più ostici per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo: parliamo di Pontesecco , l a strozzatura viaria tra Bergamo e Ponteranica nella quale confluisce il traffico da e verso la Valle Brembana e che ogni mattina nell’ora di punta costringe Provincia, Comune di Bergamo e Comune di Ponteranica alla posa di birilli in mezzo alla strada per cercare di velocizzare il passaggio delle auto.