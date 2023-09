Pontesecco, notte di lavori e mattina senza code. Ultimo test in serata - Foto e video

Notte intensa per Ponteranica. Dopo il test di martedì mattina subito è stato deciso di riorganizzare le corsie dello svincolo di Pontesecco, tanto che nella notte tra martedì e mercoledì 13 settembre sono state raddoppiate quelle in entrata verso la città e ridotte a una quelle in uscita. Lo snodo di Pontesecco mercoledì mattina non ha così causato disagi: poche code, il traffico è stato scorrevole. Ora si attende il test serale con una sola corsia in uscita dalla città.

È questo l’esito del primo test per la nuova viabilità al confine tra la città e Ponteranica. Un test impegnativo visto che è coinciso con l’inizio delle scuole.

Modifica a parte, il debutto ufficiale delle due rotatorie - finanziate per 3,4 milioni dal Patto per la Lombardia e pensate per migliorare la circolazione della trafficata strozzatura con l’obiettivo di sostituire i semafori agli incroci ma anche i birilli che da anni vengono posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia d’ingresso al capoluogo - parla martedì 12 settembre di una mattinata di code in entrata a Bergamo ma anche di un pomeriggio con segnali incoraggianti per quanto riguarda lo scorrimento in uscita dalla città. Il cambio di corsie mercoledì ha migliorato la situazione e le code si sono ridotte: bisognerà ora capire come sarà in serata la viabilità di uscita da Bergamo e dalla circonvallazione.

Il rondo' a Pontesecco

(Foto di Beppe Bedolis)

I lavori nella notte

I lavori si sono svolti nella notte per realizzare due corsie in ingresso in città. Dopo la pioggia delle 2 della notte scorsa, gli operai hanno lavorato - presenti sul posto il sindaco di Ponteranica Alberto Nevola e la comandante della polizia locale del comune al confine con la città - sulla segnaletica orizzontale intorno alle 5 del mattino, per garantire un miglior deflusso in vista dell’ora di punta del mattino.

«Si confermano le ottime performance in uscita del sistema in via di realizzazione: anche mercoledì mattina» spiegano dal Comune di Bergamo. Presenti in cantiere gli assessori Brembilla e Zenoni: non si sono riscontrati particolari incolonnamenti, né lungo la circonvallazione né lungo via Pietro Ruggeri da Stabello. Ulteriori verifiche sui flussi di traffico saranno eseguite nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Avanti con il cantiere

Il cantiere proseguirà nelle prossime settimane con le ultime lavorazioni previste, come la posa della rotatoria definitiva, l’allargamento dell’ingresso nella rotatoria di Ponteranica - per determinare una doppia attestazione del traffico -, la sistemazione di cordoli e marciapiede, tutti interventi che daranno un’ulteriore beneficio al transito dei veicoli nell’area.