Pontesecco, ok al progetto esecutivo: entro l’anno l’assegnazione dei lavori e il cantiere nel 2023

È stato approvato nella giornata di giovedì 1 dicembre in Giunta il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del nodo di Pontesecco, il nodo viario tra Bergamo e Ponteranica, dove confluisce il traffico in entrata e uscita dalla città verso la Valle Brembana. In queste ore sarà predisposta la determina che dà il via all’iter di assegnazione dei lavori, con la gara d’appalto in pubblicazione la prossima settimana. I lavori dovranno infatti essere appaltati entro la fine dell’anno per usufruire del finanziamento di 3,4milioni di euro garantito dal «Patto per la Lombardia» , siglato a suo tempo dall’ex premier Matteo Renzi e dall’allora presidente della Regione, Roberto Maroni.