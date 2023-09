Pontesecco: ora bene verso la città, ma più disagi per chi torna in valle

La pioggia di ieri notte ha rischiato di rovinare tutti i piani, ma alle prime luci dell’alba la riorganizzazione della viabilità è stata comunque completata, come da programma, riscuotendo fin da subito un netto miglioramento nella circolazione mattutina, per quando riguarda l’ingresso in città, mentre in serata ci sono stati rallentamenti nel rientro in Valle Brembana. Raddoppiate le corsie in entrata a Bergamo, subito dopo la rotonda in costruzione tra le vie Serena e Maresana a Ponteranica, e dimezzate ad una sola quelle in uscita verso la Valle, il traffico è parso molto più fluido, con tempi di percorrenza che si sono significativamente ridotti rispetto alla code e ai rallentamenti riscontrati martedì mattina, giorno dell’apertura delle scuole, quando è stata inaugurata la nuova viabilità del nodo di Pontesecco, con lo spegnimento dei semafori, l’addio ai birilli e l’entrata in funzione delle due rotatorie, una già completata in via Ruggeri da Stabello a Valtesse, l’altra in costruzione a Ponteranica.

Il traffico serale allo snodo di Pontesecco

(Foto di Beppe Bedolis)

Il bilancio del primo giorno

Il bilancio del primo giorno parlava di un debutto a due facce. Al mattino si erano registrate lunghe code di auto, incolonnate da Villa d’Almè a Bergamo, e rallentamenti, nell’entrata in città, a causa del tappo creatosi tra le due rotatorie. Nel pomeriggio e in serata la situazione era decisamente migliorata, senza particolari difficoltà per l’uscita dal capoluogo, sia sulla circonvallazione che in via Ruggeri da Stabello. In virtù di questo test è stato deciso di cambiare assetto e ritornare al progetto originario: due corsie in entrata e una in uscita. Nella notte tra martedì e mercoledì, gli operai hanno lavorato incessantemente, nonostante la pioggia, completando la modifica intorno alle cinque del mattino, alla presenza del sindaco di Ponteranica, Alberto Nevola, e della comandante della polizia locale di Ponteranica, Barbara Scarpellini. I risultati sono parsi positivi e migliorativi fin dalle prime luci dell’alba, anche se hanno spostato il problema sulla sera, momento dell’uscita dei mezzi dalla città alla valle, visto che il numero di corsie totali resta di tre.

Le reazioni