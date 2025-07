Porta Sud, si accelera. Al Comune di Bergamo 36mila mq: «Così iter più semplice»

Due scuole, il liceo Manzù e il Secco Suardo, che passano dal Comune alla Provincia, e tre aree che insistono sul comparto di Porta Sud (tra cui il deposito dei bus di Arriva e la stazione della Teb) che da Via Tasso diventano di proprietà di Palazzo Frizzoni. L’operazione, annunciata un anno fa con la firma di un Protocollo d’intenti tra Comune e Provincia, rappresenta un ulteriore, decisivo passaggio verso il Piano attuativo che – presumibilmente nel corso del 2026 – definirà meglio tempi e contenuti dell’imponente programma di rigenerazione urbana a sud della ferrovia, che interesserà edificazioni per 198mila metri quadrati.

Lunedì 21 luglio in sala Cavalli a Palazzo Frizzoni l’annuncio della permuta, del valore di 5,9 milioni di euro, tra Comune e Provincia, al termine dei lavori del Tavolo tecnico che si era costituito l’anno scorso e che dieci giorni fa ha chiuso il cerchio sui valori economici delle varie proprietà. Restano solo i passaggi formali, nei prossimi giorni, in Giunta e in Provincia, ma i giochi sono fatti.