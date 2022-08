Poste, 122 nuovi assunti per città e provincia: «Bergamo prima in Italia»

Centoventidue nuovi assunti a tempo indeterminato: un’iniezione di personale come in nessun’altra provincia d’Italia. Operatori di sportello, consulenti finanziari, ma soprattutto tanti portalettere: così Poste Italiane ha rimesso in sesto il suo organico nella Bergamasca nei primi sei mesi del 2022, con un’infornata di nuove assunzioni nell’ambito del programma di Politiche attive siglato insieme alle rappresentanze sindacali. Una boccata d’ossigeno che cancella (per ora) le criticità fatte registrare negli anni scorsi, soprattutto nel settore del recapito. Per tanti dei nuovi assunti si tratta di una stabilizzazione; la selezione è stata fatta tra coloro che avevano già lavorato in passato come sportellisti, portalettere o addetti allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi. Altri addetti sono invece arrivati da altre province italiane. «Di tutti gli assunti, 111 sono i nuovi portalettere a tempo indeterminato, suddivisi nei 14 centri della provincia – spiega Marialuisa Roggeri, responsabile della gestione del recapito di Bergamo per Poste Italiane – . Speriamo contribuiscano a rendere sempre migliore il servizio, che pure già non si trovava in grossa difficoltà di personale. Certo, queste risorse danno più respiro, permettendoci di rispondere alle richieste del mercato e dei nostri clienti, anche in vista dei mesi più intensi di lavoro».