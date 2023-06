Povertà in aumento, giovani e donne i soggetti più a rischio

Ci sono numeri che rendono bene l’idea di quanto il tema delle disuguaglianze sia più che mai attuale. In Italia vivono 5,6 milioni di persone (il 9,4% della popolazione) in povertà assoluta e la ricchezza è distribuita in modo tale che l’1% più ricco degli italiani percepisce l’8,7% del reddito totale, mentre il 50% più povero ne percepisce appena il 20,7%. E la situazione peggiora con il passare del tempo. Sono alcuni dei dati più significativi raccolti da Fondazione Cariplo nella prima edizione di «Crescere in Italia, oltre le disuguaglianze», il Rapporto sulle disuguaglianze nato per dare una dimensione concreta al fenomeno e provare a intervenire sui bisogni.