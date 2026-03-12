Burger button
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Marzo 2026

Preghiera per la pace alle Grazie con il Vescovo

LA PREGHIERA. Il ritrovo nella chiesa delle Grazie per venerdì 13 marzo alle 13.30 promosso dalle Acli, Diocesi di Bergamo e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

Le Acli, la Diocesi di Bergamo e la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali raccolgono l’invito della Cei a pregare per la pace. Venerdì 13 marzo alle 13.30 nella Chiesa delle Grazie ci sarà un momento di preghiera con il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. «In questi ultimi anni – afferma Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo – ci è capitato spesso di pregare per la pace. Il contesto internazionale così precario è fonte di grande preoccupazione: per questo, insieme alla Diocesi e alla Cdal, raccogliamo l’invito della Cei a pregare e ad affidarci».

«In queste settimane terribili, le giornate vanno cucite insieme come se fossero ferite aperte - ricorda Cesa –: ci sono i fatti, i numeri, le immagini, le mappe, il contesto storico, quello geografico, quello politico, quello ecologico... ma ci sono anche l’empatia, l’umanità e la gentilezza. Vorremmo che questo momento potesse essere un luogo per pregare per un mondo in fiamme e ribadire che, nonostante tutto anche sotto le bombe, la preghiera aiuta a restare umani e insegna che esistono messaggi alternativi a quelli bellici dai quali siamo invasi».

