Preghiera per la pace alle Grazie con il Vescovo

Le Acli, la Diocesi di Bergamo e la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali raccolgono l’invito della Cei a pregare per la pace . Venerdì 13 marzo alle 13.30 nella Chiesa delle Grazie ci sarà un momento di preghiera con il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi . «In questi ultimi anni – afferma Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo – ci è capitato spesso di pregare per la pace. Il contesto internazionale così precario è fonte di grande preoccupazione : per questo, insieme alla Diocesi e alla Cdal, raccogliamo l’invito della Cei a pregare e ad affidarci».

«In queste settimane terribili, le giornate vanno cucite insieme come se fossero ferite aperte - ricorda Cesa –: ci sono i fatti, i numeri, le immagini, le mappe, il contesto storico, quello geografico, quello politico, quello ecologico... ma ci sono anche l’empatia, l’umanità e la gentilezza. Vorremmo che questo momento potesse essere un luogo per pregare per un mondo in fiamme e ribadire che, nonostante tutto anche sotto le bombe, la preghiera aiuta a restare umani e insegna che esistono messaggi alternativi a quelli bellici dai quali siamo invasi».