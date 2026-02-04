Premi per chi usa la bicicletta con il progetto Pin Bike del Comune

È partita lunedì 2 febbraio la fase di premialità del progetto Pin Bike – edizione 2026-2027, l’innovativa iniziativa di gamification per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti urbani e cicloturistici. In questo modo ogni tragitto casa-lavoro, casa-scuola o tempo libero diventa un’opportunità di guadagno e sostenibilità.

Il progetto - finanziato dal bando «Bici in Comune», promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute spa e Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani -, è attivato in partnership tra i Comuni di Bergamo, Seriate e Torre Boldone, con il supporto del Distretto Urbano del Commercio (Duc) di Bergamo e del Duc di Seriate. Per maggiori informazioni sul bando «Bici in Comune» è possibile consultare il seguente link https://www.sportesalute.eu/bicincomune/comuni/bergamo.html.

I cittadini di Bergamo, Seriate e Torre Boldone possono quindi iniziare ad accumulare chilometri grazie al sistema Pin Bike, ottenendo voucher elettronici messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. I premi potranno essere spesi a partire dalla fine di febbraio presso le attività commerciali locali di Bergamo, Seriate e Torre Boldone che aderiscono gratuitamente all’iniziativa, favorendo così un modello virtuoso di economia circolare e di sostegno al commercio di prossimità.

La fase di iscrizione si è chiusa lo scorso 18 gennaio, registrando la partecipazione di 395 cittadini di Bergamo; 51 cittadini di Seriate; 36 cittadini di Torre Boldone. Attualmente risultano ancora disponibili 5 kit per Bergamo e 58 per Seriate. Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’esaurimento dei kit disponibili. Una volta terminati, sarà comunque possibile iscriversi in lista d’attesa per subentrare in caso di rinunce da parte dei partecipanti già iscritti.