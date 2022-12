Prestiti e mutui a propria insaputa, balzo delle frodi on line in Bergamasca: +69%

Crescono anche nella Bergamasca le frodi creditizie e a esserne vittima sono soprattutto i più giovani. È il quadro che emerge dall’annuale rapporto dell’osservatorio Crif, azienda leader in Europa specializzata per l’appunto nelle informazioni creditizie. Nel primo semestre di quest’anno – il periodo a cui fanno riferimento i dati dell’osservatorio – a Bergamo e provincia si sono registrate 175 frodi creditizie: la Bergamasca è terza a livello regionale dopo Milano, al primo posto con 601 frodi, e Brescia al secondo, con 234 casi denunciati. In tutta la regione le frodi sono state 1.800.