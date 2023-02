Primarie Pd, ribaltone anche in Bergamasca: Schlein batte Bonaccini

La soglia psicologica dei votanti è stata superata, anche in Bergamasca. Oltre l’asticella dei 10mila in provincia (14.064 per la precisione) e dei 3mila (3.226) in città. La partecipazione alle Primarie del Pd, domenica 26 febbraio, va oltre le caute previsioni della vigilia. Ma il colpo di scena arriva verso le 21, a meno di un’ora dall’inizio dello spoglio, quando il risultato inizia a delinearsi. Elly Schlein stravince nel capoluogo, conquistando otto seggi su otto. Il ribaltone temuto dai sostenitori di Stefano Bonaccini (che partiva in vantaggio nei circoli) è diventato realtà. Anche in provincia, alla fine, la partita finisce con Schlein avanti (tranne che nelle zone di Scanzorosciate, Entratico, Mornico, Morengo e Ciserano): la deputata porta a casa 8.499 voti (pari al 60%) contro i 5.555 (40%) del governatore dell’Emilia Romagna.