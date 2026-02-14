Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026
Prime ecoisole interrate a Bergamo: cinque nuovi punti di raccolta rifiuti - Ecco dove
IL CANTIERE. Inizieranno lunedì prossimo 16 febbraio, e dureranno fino al 9 marzo, in via San Francesco d’Assisi 2, i lavori per la realizzazione della prima delle cinque ecoisole interrate intelligenti previste in città: punti di raccolta di ultima generazione pensati per rendere più semplice e corretta la gestione dei rifiuti, in particolare a servizio delle attività commerciali.
Bergamo
Entro il mese di giugno le nuove ecoisole saranno poi posizionate anche in via Rubini (Borgo Palazzo/cimitero), via Ghislanzoni 18 e via Partigiani/largo Belotti (Centro), e in via Longo (Borgo Santa Caterina). La scelta delle aree tiene conto della forte concentrazione di negozi, attività turistiche e residenze, contesti caratterizzati da un significativo afflusso di persone e, di conseguenza, da una maggiore produzione di rifiuti.
Le cinque ecoisole sono finanziate dal Pnrrun contributo di 989.237,68 euro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Saranno accessibili 24 ore su 24 tramite tessera o app; l’entrata in funzione è prevista dopo il collaudo, entro l’autunno.
Le funzioni delle ecoisole
Le ecoisole consentiranno il conferimento ordinato e sicuro di plastica, vetro e metalli, carta, organico e indifferenziato, garantendo pulizia, igiene e monitoraggio costante. Grazie alla tecnologia integrata, i sistemi riconoscono l’utente e segnalano il livello di riempimento dei contenitori.
Tra i principali vantaggi: contenitori interrati senza cassonetti in superficie, eliminazione dei cattivi odori, riduzione del traffico dei mezzi di raccolta e quindi dell’inquinamento, design integrato nel contesto urbano, sensori per l’ottimizzazione dei percorsi, accesso controllato che responsabilizza al corretto conferimento e bocche ergonomiche prive di barriere architettoniche.
I contenitori saranno collocati in vasche in cemento completamente sigillate e non necessitano di collegamenti elettrici o oleodinamici. La piattaforma di sicurezza sarà dotata di un sistema di contrappesi e blocchi meccanici, studiato per impedire la caduta accidentale di persone o oggetti durante le operazioni di svuotamento.
«Innovazione per le attività commerciali»
«Una grande innovazione per la nostra città, già in uso in molte capitali europee, che permetterà alle attività commerciali di conferire i rifiuti in modo corretto ogni giorno, evitando di accumulare nei propri vani quantità di sacchi ingombranti in attesa dei giorni di esposizione e raccolta. In questo modo anche i marciapiedi durante gli orari di esposizione e raccolta saranno più sgombri, considerato che i commercianti potranno recarsi alle ecoisole interrate ogni volta che lo desiderano. A tutte le attività commerciali sarà distribuita una tessera con cui accedere alle ecoisole interrate, che saranno utili anche a bed and breakfast e case vacanze. Uno strumento in più contro l’abbandono dei sacchetti di rifiuti che oggi, purtroppo, rinveniamo frequentemente in prossimità dei cestini» ha detto l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA