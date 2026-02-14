Prime ecoisole interrate a Bergamo: cinque nuovi punti di raccolta rifiuti - Ecco dove

Entro il mese di giugno le nuove ecoisole saranno poi posizionate anche in via Rubini (Borgo Palazzo/cimitero), via Ghislanzoni 18 e via Partigiani/largo Belotti (Centro), e in via Longo (Borgo Santa Caterina). La scelta delle aree tiene conto della forte concentrazione di negozi, attività turistiche e residenze, contesti caratterizzati da un significativo afflusso di persone e, di conseguenza, da una maggiore produzione di rifiuti.

Le cinque ecoisole sono finanziate dal Pnrrun contributo di 989.237,68 euro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Saranno accessibili 24 ore su 24 tramite tessera o app; l’entrata in funzione è prevista dopo il collaudo, entro l’autunno.

Un rendering delle vie interessate al posizionamento delle nuove ecoisole Un rendering delle vie interessate al posizionamento delle nuove ecoisole

Le funzioni delle ecoisole

Le ecoisole consentiranno il conferimento ordinato e sicuro di plastica, vetro e metalli, carta, organico e indifferenziato, garantendo pulizia, igiene e monitoraggio costante. Grazie alla tecnologia integrata, i sistemi riconoscono l’utente e segnalano il livello di riempimento dei contenitori.

Tra i principali vantaggi: contenitori interrati senza cassonetti in superficie, eliminazione dei cattivi odori, riduzione del traffico dei mezzi di raccolta e quindi dell’inquinamento, design integrato nel contesto urbano, sensori per l’ottimizzazione dei percorsi, accesso controllato che responsabilizza al corretto conferimento e bocche ergonomiche prive di barriere architettoniche.

I contenitori saranno collocati in vasche in cemento completamente sigillate e non necessitano di collegamenti elettrici o oleodinamici. La piattaforma di sicurezza sarà dotata di un sistema di contrappesi e blocchi meccanici, studiato per impedire la caduta accidentale di persone o oggetti durante le operazioni di svuotamento.

«Innovazione per le attività commerciali»