Primo giorno di saldi, buon afflusso a Bergamo. Pienone nei centri commerciali

Buon afflusso a Bergamo

Le principali vie del commercio cittadino hanno visto un buon afflusso di persone, sebbene con una partenza ritardata di fatto attorno all’ora di pranzo, e soprattutto nel pomeriggio, a causa dei forti temporali. Un avvio non dei migliori per gli esercenti, che risentono inoltre della concorrenza dei grandi centri commerciali - dove invece questa mattina si è registrato il boom di presenze - e delle piattaforme online. Ma c’è chi spera comunque nell’«exploit».

In molti per risparmiare preferiscono affidarsi ai siti online, dove i prezzi sono più bassi, oppure sul riutilizzo dei capi su piattaforme come Vinted

L’acqua tuttavia non ha fermato le famiglie, che hanno scelto di concedersi una mattinata di compere approfittando delle tante promozioni al 30%, 50% e 70%. Spese che però si dimostrano più oculate e mirate con meno acquisti ma di maggiore qualità in virtù dell’inflazione e del caro prezzi. La maggioranza sceglie di non darsi un budget - anche se il limite resta intorno ai 200-300 euro - e in molti per risparmiare preferiscono affidarsi ai siti online, dove i prezzi sono più bassi, oppure sul riutilizzo dei capi su piattaforme come Vinted. «Abbiamo approfittato degli sprazzi di quiete tra un temporale e l’altro - commenta Aldo Monaco insieme alla moglie Anna Calzolaro -. Un budget non lo abbiamo stabilito, prendiamo quello che ci serve o che ci potrebbe servire in vista dell’autunno, ma solo se si trova quello che ci interessa e a un buon prezzo. Anche perché - conclude la coppia - ormai tutti abbiamo le case piene di vestiti».