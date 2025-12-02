Proiettori e faretti, Piazza Mascheroni ha una nuova illuminazione

Da sabato 29 novembre è attiva la nuova illuminazione monumentale di piazza Mascheroni, recentemente oggetto di un intervento di valorizzazione che ha riguardato la Torre della Campanella, la parete del museo e l’ingresso della Corsarola. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi e rappresentano un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione del centro storico di Città Alta, in continuità con l’intervento realizzato in piazza Cittadella.

La Torre della Campanella

L’intervento ha interessato in particolare la Torre della Campanella, la parete retrostante il museo e l’ingresso pedonale e carrabile della Corsarola, ovvero uno dei principali accessi a Città Alta. Il progetto per la torre della Campanella ha previsto l’installazione di un’illuminazione di tipo proiettivo per mettere in risalto la torre stessa e la sezione merlata ad essa adiacente. Per ottenere l’effetto desiderato è stato installato un palo alto 9 metri con otto proiettori, uno dei quali dedicato specificamente all’illuminazione del grande orologio presente in facciata. Per la parte alta della torre, sono stati utilizzati apparecchi lineari posizionati sopra la prima e la seconda falda della copertura. L’intervento ha richiesto l’impiego di un mezzo speciale – un ragno con braccio estensibile fino a 38 metri – per consentire un’installazione precisa in totale sicurezza. È stata inoltre migliorata l’illuminazione laterale della torre, mentre la parte posteriore è stata illuminata con un sistema proiettivo installato in piazza Cittadella.

Valorizzazione del museo

Le pareti retrostanti il museo, che si sviluppano lungo la piazza, sono ora valorizzate da apparecchi ad incasso con ottica wallwasher, capaci di creare una luce diffusa e uniforme. Per il tratto iniziale della Corsarola, nel punto in cui la via si apre sulla piazza, sono stati installati corpi illuminanti aerei sfruttando parte delle tesate già presenti per l’illuminazione pubblica, riprendendo lo stile progettuale utilizzato sotto i portici di piazza Vecchia.

«Dopo l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione monumentale in piazza Cittadella - spiega l’assessore al Lavori pubblici, Ferruccio Rota -, con questo progetto in piazza Mascheroni proseguiamo il nostro impegno per restituire luce e bellezza a Città Alta, valorizzando edifici e spazi pubblici di grande valore storico. L’uso di tecnologie innovative ci permette non solo di esaltare l’identità del luogo, ma anche di rendere la gestione dell’impianto più efficiente e sostenibile. L’illuminazione monumentale è uno strumento concreto per promuovere il patrimonio architettonico e la fruizione serale del centro storico, nel rispetto del contesto e dell’ambiente».

Illuminato l’ingresso sotto la Torre