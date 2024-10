«Prospettiva salute», chiusa la due giorni di confronto nel mondo della sanità

Gli incontri

Diversi i momenti di confronto. L’analisi delle politiche sanitarie regionali , alla ricerca di soluzioni applicabili a diversi contesti, e delle strategie di governance nel settore dei farmaci e dei dispositivi medici. Poi un focus sulle politiche di acquisto e approvvigionamento , con particolare attenzione alla trasparenza, all’efficienza e alla sostenibilità. Quindi la promozione della salute , con il confronto tra varie esperienze in tema di palestra, comunità attive e in movimento.

Una sessione è stata dedicata alla gestione delle patologie cardio-renali-metaboliche, con un focus specifico su regione Lombardia. Quindi un foucs dedicato ai laboratori di simulazione, una discussione sul ruolo della sanità integrativa e un confronto sul futuro nel campo della riabilitazione e il ruolo delle professioni infermieristiche nella sanità del futuro. Infine un seminario per valutare le esperienze maturate con il «116117», numero europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura, già disponibile in alcune regioni.