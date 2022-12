Provincia, Gandolfi: «Dal Pnrr 36 milioni per il 2023: 29 saranno investiti per l’edilizia scolastica»

Auguri e bilancio di fine anno per il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, che ha incontrato i giornalisti nella mattinata di giovedì 29 dicembre circondato dai capigruppo consiliari, a dimostrazione di una volontà di collaborare più volte ribadita negli interventi. Un 2022 «complicato e particolare» per molte ragioni, ha ricordato Gandolfi, citando la crisi in Ucraina e i rincari energetici, che, uniti alle minori entrate, hanno portato la Provincia a un «buco» iniziale di 15 milioni di euro.