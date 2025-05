Qualità della vita a Bergamo, meglio gli anziani dei giovani

La qualità della vita non è uguale per tutti: varia a seconda dell’età, dei bisogni connessi all’«anagrafe» e delle risposte che il territorio è in grado di mettere in campo. Così, in Bergamasca vivono meglio gli anziani rispetto ai bambini e ai giovani. Lo racconta, attraverso la consueta galassia di indicatori, la nuova edizione della classifica del «Sole 24 Ore» dedicata alla «qualità della vita per generazioni»: Bergamo – i dati sono su base provinciale – è 14a in Italia per la qualità della vita degli anziani (era 13a nel 2024), 26a per i bambini (due posizioni in meno) e 31a per i giovani (l’arretramento più marcato, un anno fa era 23a).

Gli over 65

Per quanto riguarda gli anziani – cioè gli over 65 – la terra orobica riporta dati positivi per il consumo di farmaci per malattie croniche (il 4° più basso in rapporto alla popolazione), per la diffusione delle biblioteche (rispetto ai residenti over 65 ha la 15a copertura più alta) e per posti letto nelle Rsa (27° miglior risultato), mentre sconta una carenza di geriatri (è solo 62a per professionisti ogni 10mila residenti over 65).

I bambini

Nella classifica dedicata ai bambini (fino ai 14 anni), Bergamo è premiata per la disponibilità di edifici scolastici con la palestra (presente nel 49,8% degli istituti, 12a miglior performance d’Italia), per lo sport a scuola (11° posto dell’indice che tiene conto del numero dei praticanti e dei risultati), per i responsi dei test Invalsi delle terze medie (19a miglior valutazione sia per competenza matematica sia per quella alfabetica); in negativo, invece, ci sono i progetti del Pnrr legati all’istruzione (Bergamo è solo al 92° posto) e lo spazio abitativo (inteso come il numero di metri quadrati per abitante nel settore residenziale: 84° posto nel Paese), e si sconta pure una carenza di pediatri (in rapporto alla popolazione, Bergamo è solo 81a).

I giovani