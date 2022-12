Quattro milioni per il trasporto pubblico, ma all’appello ne mancano altrettanti

Quasi all’alba del 2023, martedì 6 dicembre è arrivata un’altra tranche dei ristori per i mancati ricavi del 2021. Per il trasporto pubblico locale della Lombardia si sbloccano 125 milioni di euro, di cui 4 in Bergamasca. È una piccola boccata d’ossigeno per il settore, che resta però in difficoltà. Difficoltà non da poco: perché il «buco» del 2021 non è stato ancora del tutto colmato, perché sul 2022 ci sono poche certezze e perché anche sul 2023 peseranno le difficoltà. In sintesi: qualcosa sul piatto è stato messo, ma senza ulteriori interventi il rischio è un «ripensamento» dei servizi. E con qualche rimodulazione o «taglio» alle corse, anche se l’ipotesi al momento è solo tale, in attesa di capire quanto ancora arriverà in termini di contributi. Il punto di partenza, intanto, è appunto in questa nuova fetta di risorse. Ieri la giunta regionale ha infatti approvato la delibera che destina 125,1 milioni di euro di risorse ministeriali per le aziende del Tpl lombardo, per la compensazione della «riduzione dei ricavi da tariffa» 2021 (cioè per le minori entrate dovute al minor numero di biglietti e abbonamenti venduti) a seguito delle restrizioni dettate dall’emergenza pandemica.