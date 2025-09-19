Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 19 Settembre 2025

Quattro ore di sciopero per chiedere lo stop dei bombardamenti a Gaza. Il presidio a Bergamo - Foto

LA MOBILITAZIONE. In centinaia davanti a Palazzo Frizzoni: «Chiediamo corridoi umanitari e messa in sicurezza della popolazione civile»

Filippo Curnis
Filippo Curnis

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il presidio del 19 settembre in piazza Matteotti
Il presidio del 19 settembre in piazza Matteotti
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Una giornata di presidi e manifestazioni ha portato in piazza Matteotti, davanti al Comune di Bergamo, centinaia di persone per chiedere lo stop all’invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano.

Il presidio a Bergamo

Alle 16 è scattato lo sciopero di quattro ore indetto dalla Cgil in tutte le piazze d’Italia, per «chiedere lo stop immediato ai bombardamenti su Gaza, l’apertura di corridoi umanitari e la messa in sicurezza della popolazione civile», come ha dichiarato Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo.

Il presidio a Bergamo
Il presidio a Bergamo
(Foto di Colleoni)
Davanti a Palazzo Frizzoni
Davanti a Palazzo Frizzoni
(Foto di Colleoni)

Il presidio del sindacato si è poi unito a quello permanente in sostegno alla Global Sumud Flotilla, attivo da circa venti giorni sempre in piazza Matteotti.

«Frantumare l’indifferenza»

Alle 18 l’associazione Mesa Popular ODV ha organizzato la manifestazione «Frantumare l’indifferenza», un progetto artistico che prevedeva la costruzione di una grande bandiera palestinese, frantumata in piccoli pezzi e poi ricomposta. «Un piccolo atto simbolico – ha spiegato l’artista promotore Salvatore Falci – per combattere l’indifferenza che circonda la terribile vicenda di Gaza».

Gli interventi

Durante la serata sono intervenuti anche l’europarlamentare Benedetta Scuderi, attualmente a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla dirette verso Gaza, e l’attivista per i diritti umani Francesco Perna, che ha raccontato la sua esperienza di distribuzione di cibo e acqua nella Striscia. Scuderi, in collegamento video, ha esortato «tutti i governi europei a opporsi fermamente alle atrocità commesse dall’esercito israeliano a Gaza». Non è potuto intervenire, per problemi tecnici di collegamento, Dario Crippa, figlio dell’assessore del comune Marzia Marchesi e unico bergamasco presente sulla Flotilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
sciopero
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Francesco Perna
Benedetta Scuderi
Marzia Marchesi
Marco Toscano
Dario Crippa
Salvatore Falci
Global Sumud Flotilla
cgil