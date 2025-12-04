Rapina al supermercato di via XXIV Maggio: arrestato dalla Polizia di Stato

Serata movimentata quella di mercoledì 3 dicembre a Bergamo, dove un uomo originario della Costa d’Avorio, classe 1986 e senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per rapina impropria. L’allarme è scattato poco dopo le 20 al supermercato Aldi di via XXIV Maggio, quando un dipendente ha segnalato alla centrale operativa la presenza di un «cliente» che, dopo aver nascosto diversi prodotti nello zaino e in un trolley, stava cercando di allontanarsi senza pagare.

La refurtiva nel trolley

Notando il comportamento agitato dell’uomo e la merce che spuntava dalle borse, il dipendente ha provato a fermarlo. Il tentativo ha però innescato la reazione violenta del sospetto, che ha aggredito il lavoratore nel tentativo di garantirsi la fuga. Ricevuta la descrizione, gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca del responsabile, rintracciandolo pochi minuti dopo in via Broseta. Nelle vicinanze, all’interno di un cestino, è stato recuperato anche il trolley contenente la refurtiva.