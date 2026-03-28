Rapinava coetanei minacciandoli con il coltello, denunciato 17enne pluripregiudicato
L’OPERAZIONE. La polizia di stato di Bergamo ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un minorenne di 17 anni, italiano e residente in città, ritenuto responsabile di diverse rapine aggravate ai danni di coetanei.
Bergamo
L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla squadra mobile della questura di Bergamo, è partita da un recente episodio avvenuto nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 17enne italiano avrebbe agito sfruttando la forza intimidatrice derivante dal possesso di armi, in particolare coltelli.
Sequestri durante la perquisizione
Nel corso del controllo a casa del giovane , gli agenti hanno trovato e sequestrato 13 bossoli per
«Usava coltelli per intimidire le vittime»
pistola scacciacani calibro 9 mm, oltre a diversi oggetti ritenuti rubati. Tra il materiale rinvenuto, una felpa risultata provento di una precedente rapina e 25 martelletti frangi-vetro di varie dimensioni, uno dei quali con parte ad ascia e contrassegnato dal logo delle Ferrovie dello Stato.
Denuncia e nuove accuse
Il 17enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per rapina e indagato anche per ricettazione. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati predatori tra giovani nel territorio cittadino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA