Referendum, seggi aperti. A Bergmo oltre 97mila elettori

Non essendoci il quorum l’esito sarà valido a prescidere dal numero di votanti, anche se è molta la curiosità circa la risposta dei cittadini, in termini di affluenza e partecipazione. Sta di fatto che l’attesa è finita. E con questa mattina si aprirà ufficialmente il referendum costituzionale sulla giustizia, con oltre 846mila bergamaschi chiamati alle urne tra oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15). Si voterà nelle 983 sezioni disseminate in 378 plessi su tutto il territorio orobico. Nel capoluogo sono quasi 100mila gli aventi diritto al voto: 97.349 cittadini, tra cui una settantina di ultracentenari, 858 neodiciottenni e circa 9mila elettori che voteranno dall’estero.

I numeri a Bergamo

A Bergamo - dove sono operativi 103 seggi ordinari e 8 seggi speciali - la macchina elettorale è in moto da tempo e può contare su 111 presidenti di seggio, 103 segretari e 340 scrutatori. In totale sono 120 le unità del personale di Palazzo Frizzoni impegnate a vario titolo per tutte le attività e gli adempimenti, a cui va sommato il personale della polizia locale.

Sabato 21 marzo l’allestimento dei seggi s’è svolto senza particolari intoppi, tanto che sono stati sostituiti solo cinque scrutatori, mentre gli uffici del Comune hanno rilasciato 260 tessere elettorali e 25 carte d’identità in formato elettronico.

«Bilancio positivo»

«Sono giorni di grande lavoro per tutta la struttura, che ringrazio per l’impegno - commenta l’assessore ai Servizi demografici ed elettorali, Giacomo Angeloni -. Tutte le operazioni preliminari sono andate bene, il bilancio è positivo, l’obiettivo è garantire agli elettori la possibilità di votare in serenità e senza difficoltà».

In caso di problemi

Nella giornata di domenica 22 marzo, dalle 9 alle 13, saranno aperte le sedi decentrate del Comune a Loreto, Celadina e Redona, per il rilascio dei duplicati e/o l’aggiornamento delle tessere elettorali. Oltre a queste aperture straordinarie nei quartieri, anche quelle dello sportello di Palazzo Uffici in piazza Matteotti, operativo oggi (7-23) e domani (7-15). Da gennaio i duplicati di tessere elettorali emessi dal Comune sono stati circa 1.500. In totale sono state più di 3.300 le tessere elettorali emesse per neoresidenti e neoelettori. I tagliandi adesivi di aggiornamento per cambio di sezione o sede di seggio sono stati oltre 5mila.

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