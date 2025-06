Referendum, urne riaperte in tutta Italia fino alle 15

L’affluenza dei votanti nella giornata di domenica è stata del 22% circa a livello nazionale. Il quorum pare lontano: l’astensione maggiore in Calabria, quella minore in Toscana.

I seggi hanno riaperto lunedì 9 giugno alle 7 e chiudono alle 15. Nella nostra Provincia ci sono anche più di 350 fuori sede. Nel capoluogo oltre 96mila elettori totali, con 447 neo diciottenni, e seggi composti da 111 presidenti e 333 scrutatori.



I numeri bergamaschi

Sono oltre 840mila - 843.691 per l’esattezza - gli elettori bergamaschi chiamati al voto per il referendum. La macchina elettorale è pronta, in vista delle consultazioni in programma tra domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, e lunedì 9 dalle 7 alle 15, nelle 977 sezioni disseminate su tutto il territorio provinciale, di cui 9 ospedaliere.

L’affluenza alle 23 di domenica 8 giugno

L’affluenza in città alle 23 non ha raggiunto il 30%: il 29,17% per il primo quesito, il 29,15% per il secondo; il 29,18% il terzo e il 29,23% il quarto. L’affluenza più alta per la quinta scheda coon il 29,34%. In provincia il dato si ferma al 22%: 22,37% per il primo e secondo quesito, 22,35% per il terzo, 22,36% per il quarto e quinto quesito.

In Lombardia alle 23 il 23,97% ha votato per il primo e secondo quesito; il 23,98% per il terzo e il 23,99% per il quarto mentre per il quinto raggiunto il 24,01%, ma il quorum è ancora lontano.

A livello nazionale i dati rispecchiano quelli provinciali della Bergamasca: il 22,73% ha votato per tutti i quesiti meno il quarto che ha preso un punto percentuale in più toccando il 22,74%.

I dati resi noti dalla Prefettura di Bergamo

Gli aventi diritto al voto, 417.898 elettori uomini e 425.793 donne, che potranno esprimersi sui cinque referendum popolari abrogativi in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza.

Nella Bergamasca, nel Comune in cui sono temporaneamente domiciliati, voteranno anche 352 fuori sede, iscritti nelle liste elettorali di altre Province: di questi 273 hanno fatto domanda per motivi di lavoro, 75 per studio e 4 per cure mediche. Al contrario sono invece 501 i bergamaschi che eserciteranno l’opzione del voto fuori dai confini provinciali.

Il maggior numero di aventi diritto al voto, su scala provinciale, si concentra logicamente nel capoluogo, dove si voterà in 103 sezioni, di cui 3 ospedaliere: a Bergamo gli elettori totali sono 96.568, di cui 45.899 uomini e 50.669 donne, come reso noto da Palazzo Frizzoni. Le consultazioni in programma tra oggi e domani segneranno il «debutto alle urne» per 447 neo diciottenni residenti nel capoluogo orobico. Sempre in città, ed in particolare a Palazzo Frizzoni, potranno votare 205 cittadini fuori sede.

Il personal impegnato ai seggi

A garantire il corretto svolgimento delle operazioni saranno impiegati, a Bergamo, tra seggi ordinari e speciali, 111 presidenti, 333 scrutatori e 103 segretari nominati dai presidenti. Ieri l’allestimento dei seggi s’è svolto senza particolari intoppi, tanto che sono stati sostituti solo tre scrutatori. «La macchina amministrativa coinvolta in questi appuntamenti è complessa e articolata, per questo desidero sottolineare l’importante lavoro che sta svolgendo il personale comunale, impegnato con grande serietà, competenza e senso di responsabilità nell’organizzazione delle operazioni connesse alla consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno», commenta l’assessore ai Servizi demografici ed elettorali, Giacomo Angeloni.

Come si vota

Come detto, i seggi elettorali saranno aperti lunedì dalle 7 alle 15.Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del rispettivo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di età entro l’8 giugno 2025.