Regione Lombardia investe oltre 7,7 milioni sugli impianti a fune

Regione Lombardia stanzia oltre 7,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti a fune con obblighi di Trasporto Pubblico Locale nelle province di Bergamo, Como e Lecco nel triennio 2026-2028.

L’obiettivo è ammodernare il sistema infrastrutturale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza ed efficienza, in linea con le normative vigenti Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. L’obiettivo è ammodernare il sistema infrastrutturale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza ed efficienza, in linea con le normative vigenti.

«Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – mantiene il suo impegno e continua a garantire risorse per assicurare la sicurezza e l’efficienza degli impianti a fune, un importante tassello del Trasporto Pubblico Locale. Questa misura conferma ancora una volta la volontà di mettere al centro i bisogni del territorio con un duplice obiettivo: valorizzare questi luoghi dal punto di vista turistico offrendo un servizio all’avanguardia e, allo stesso tempo, permettere ai residenti di utilizzare un trasporto pubblico sostenibile e accessibile».

Per la provincia di Bergamo sono previsti complessivamente 2.705.000 euro nel triennio.

La quota più consistente riguarda la funicolare «Bergamo città bassa – Città Alta» per cui sono stati stanziati 1.676.400 euro nel 2026; 609.600 euro nel 2027 e 254.000 euro nel 2028.

Finanziamenti anche per la funivia «Albino-Selvino», gestita da Amias Servizi: 115.500 euro nel 2026; 49.500 euro nel 2027.