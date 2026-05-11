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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Regione Lombardia investe oltre 7,7 milioni sugli impianti a fune

L’INVESTIMENTO. Fondi anche per la funicolare di Bergamo Alta e la funivia Albino-Selvino.

Redazione Web
Redazione Web
Regione Lombardia investe oltre 7,7 milioni sugli impianti a fune
Code alla funicolare

Bergamo

Regione Lombardia stanzia oltre 7,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti a fune con obblighi di Trasporto Pubblico Locale nelle province di Bergamo, Como e Lecco nel triennio 2026-2028.

L’obiettivo è ammodernare il sistema infrastrutturale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza ed efficienza, in linea con le normative vigenti

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. L’obiettivo è ammodernare il sistema infrastrutturale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza ed efficienza, in linea con le normative vigenti.

«Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – mantiene il suo impegno e continua a garantire risorse per assicurare la sicurezza e l’efficienza degli impianti a fune, un importante tassello del Trasporto Pubblico Locale. Questa misura conferma ancora una volta la volontà di mettere al centro i bisogni del territorio con un duplice obiettivo: valorizzare questi luoghi dal punto di vista turistico offrendo un servizio all’avanguardia e, allo stesso tempo, permettere ai residenti di utilizzare un trasporto pubblico sostenibile e accessibile».

Per la provincia di Bergamo sono previsti complessivamente 2.705.000 euro nel triennio.
La quota più consistente riguarda la funicolare «Bergamo città bassa – Città Alta» per cui sono stati stanziati 1.676.400 euro nel 2026; 609.600 euro nel 2027 e 254.000 euro nel 2028.
Finanziamenti anche per la funivia «Albino-Selvino», gestita da Amias Servizi: 115.500 euro nel 2026; 49.500 euro nel 2027.

Gli interventi rientrano nel piano regionale di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico locale, con particolare attenzione agli impianti utilizzati sia dai residenti sia dai flussi turistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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