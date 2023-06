Regola delle due notti per gli affitti brevi. «Inutile e dannosa per Bergamo»

Nei B&b e affini si dovrà pernottare per almeno due notti . È il «metodo-Santanché» per arginare il proliferare degli affitti brevi nei Comuni ad alta densità turistica. Il ministro, proprio all’assemblea annuale di Federalberghi, il maggio scorso in città, aveva promesso una stretta. Ora il disegno di legge è sul tavolo, ma secondo sindaco e operatori del settore la misura è inutile, e persino dannosa, per la realtà di Bergamo. Ne è convinto Giorgio Gori : «A livello nazionale il 6,4% delle prenotazioni nell’extralberghiero è per una notte sola , in città la percentuale è un po’ più alta. La rete alberghiera, per come è strutturata, non è in grado di assorbire questa domanda di accoglienza. Il rischio, quindi, è che si perda questa fetta di turismo senza risolvere il nodo del proliferare delle case vacanza e dello spopolamento dei centri storici». Il sindaco (come già fatto più volte con gli altri «colleghi» delle città d’arte) torna a chiedere al governo di poter applicare il «modello Venezia» : «I Comuni devono poter fare dei regolamenti in base alle proprie specificità, con una “zonizzazione” che stabilisca dove consentire di aprire e dove mettere dei limiti. È l’unica strada per mitigare questo fenomeno, salvaguardando la residenzialità nei centri storici e nei borghi».