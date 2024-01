Resta grave l’anziana investita in via Mai

Resta in condizioni molto gravi la donna 81enne che nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio è stata investita da un pirata della strada mentre stava attraversando con sua figlia in via Angelo Mai. A causa delle ferite riportate nell’urto con l’autovettura l’anziana è ancora ricoverata in prognosi riservata, in gravi condizioni, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stata trasportata in codice rosso. La figlia, che era con lei, non ha riportato lesioni preoccupanti.