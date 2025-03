Riaperta dopo due ore la circolazione ferroviaria tra Bergamo e Brescia

Per cause ancora da chiarire, nel pomeriggio di sabato 8 marzo una persona è stata investita sui binari nel comune di Cologne, nel Bresciano, non lontano da Palazzolo. Tra le 18 e le 10 è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea che collega Bergamo e Brescia - precisamente tra Palazzolo sull’Oglio e Rovato.