Ricercato per maltrattamenti, arrestato alla stazione di Bergamo

Da accertamenti effettuati in banca dati, lo stesso risultava gravato da un ordine di carcerazione: si tratta di un 37enne di origine marocchina, condannato per maltrattamenti in famiglia compiuti dal 2021 al 2022: l’uomo è stata trasferito in carcere a Bergamo per scontare la pena di 4 anni e oltre due mesi di reclusione.